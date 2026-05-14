Hasta 22 piscinas municipales abren mañana en Madrid, con 3 más que se irán sumando y con la novedad de clases gratuitas

Archivo - Piscina del Centro Deportivo Municipal Mistral, a 28 de mayo de 2025, en Madrid (España). La temporada de piscinas municipales se inauguró el pasado 15 de mayo hasta el 7 de septiembre. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 22 piscinas municipales de verano abrirán mañana viernes, 15 de mayo, San Isidro, con tres recintos más que se irán sumando en la primera semana de junio, con la novedad de clases gratuitas exprés y manteniendo el sistema de aforo dinámico, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La temporada se prolongará hasta el 6 de septiembre. Como es tradición, la jornada inaugural será de acceso gratuito para todos los usuarios, ha recordado la también vicealcaldesa, que es conocedora de que las temperaturas no acompañarán mañana pero "es la tradición". "Somos la ciudad probablemente de toda España que más pronto abre sus piscinas el 15 de mayo en una fecha además tan señalada para la ciudad de Madrid", como es el día de su patrón, ha indicado.

La novedad de la temporada será un programa gratuito de clases exprés en las piscinas de verano, con sesiones dirigidas de actividad física de 30 minutos de duración, sin necesidad de inscripción previa, en la que pueden participar las personas que estén presentes en los recinto para "fomentar hábitos saludables y también enriquecer la experiencia de los usuarios", con gimnasia acuática, aqua fitness, aqua salud, movilidad, estiramientos o activación acuática.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))