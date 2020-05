Hasta 2.587 mesas de terrazas podrían volver a instalarse en Centro en Madrid desde el lunes

Siempre y cuando la ciudad pase a la siguiente fase de desescalada

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 2.587 mesas de terrazas podrían volver a instalarse en Centro desde este lunes, siempre y cuando la ciudad pase a la siguiente fase de desescalada, siendo éste el distrito con mayor número.

Le siguen Chamartín (2.342 mesas), Chamberí (2.227 mesas), Arganzuela (1.797) y Fuencarral (1.691), según datos aportados por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Retiro se sitúa en el puesto número ocho de la ciudad, con 1.322 mesas de terrazas declaradas. La FRAVM advierte de que "quedan fuera las centenares de mesas que se colocan y no se declaran".

El Gobierno central, si se dan las condiciones, podría permitir a partir del 11 de mayo que los locales de hostelería puedan abrir el 50 por ciento de sus terrazas. El sector de la hostelería ya ha trasladado al Ayuntamiento su apuesta por ampliar el espacio de las terrazas.

Las asociaciones vecinales reclaman al Ayuntamiento que las terrazas no resten espacio a los viandantes y que no se prolonguen los horarios para que "no suponga una merma del espacio para el peatón y un perjuicio para el descanso del vecindario".