Hasta 3,9 millones de personas se suben a EMT el fin de semana de Black Friday, 400 personas más que el Madrid censado

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta 3,9 millones de personas se subieron a los autobuses de la EMT este fin de semana, cuando se celebró el 'Black Friday', lo que supone 400 personas más que en todo el Madrid censado, ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Desde el nodo de transportes de Plaza de España, el alcalde ha asegurado que los datos del fin de semana han sido "muy satisfactorios" dado que "o se han producido incidentes, no ha habido alteraciones de la convivencia dentro del trasiego enorme de personas que ha habido porque todo ha transcurrido de manera pacífica".

Esto le ha llevado al dato "sencillamente espectacular" de la EMT este fin de semana, con 3.922.000 personas en apenas un fin de semana que han utilizado los autobuses, esto es, "400 personas más que en el censo oficial de la ciudad de Madrid", un "éxito" que ha achacado a "la confianza" que genera el servicio, además de su "garantía de puntualidad, de frecuencia y de periodicidad del paso por las diferentes líneas".

En cuanto a Naviluz, el autobús que recorre las principales luces navideñas de la ciudad, el alcalde cree que el sistema de concesión "funciona adecuadamente" aunque le gustaría "que incluso pudiera haber más plazas porque todas se agotan inmediatamente en cuanto salen a la venta", lo que demuestra que la ciudadanía está "satisfecha" con la oferta.