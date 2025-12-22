El 41.716, el séptimo quinto premio, llega a Madrid y Arganda del Rey con 8,5 millones

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 41.716, agraciado con el séptimo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha llegado a la ciudad de Madrid, con 82 series, y Arganda del Rey, con 60 series, repartiendo un total de 8,52 millones de euros.

El número fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla. En concreto, ha caído 80 series en la administración 240 situada en el número 145 de la Avenida de la Albufera, en el distrito de Puente de Vallecas, con 4,8 millones de euros.

También en la capital, se ha repartido una serie en la administración 67, en el número 13 de la calle Narváez, en el distrito de Salamanca; y otra serie en 'Doña Manolita'.

Por su parte, en la localidad de Arganda del Rey, ha caído 60 series en la administración 3, situada en el número 2 de la calle Virgen del Rosario, repartiendo un total de 3,6 millones de euros.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.