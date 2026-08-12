La A-1, la A-2, la M-45 y la M-607 registran congestiones y tráfico lento

Vista de la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). La visita a la DGT y la sala de pantallas se produce para comprobar y hacer seguimiento del inicio de una jornada en la que se prevén medio millón de d - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La A-1 en la zona de Alcobendas, entre los puntos kilométricos 16 y 19, registra tráfico lento y escala en esta carretera entre los kilómetros 46 y 48 en el área de Pedrezuela, mientras que la congestión es patente entre los puntos 23 a 27 de la M-607 a la altura de Tres Cantos, igual que entre los kilómetros 30 a 33 de la M-45, en San Fernando de Henares, o del 16 al 22 en la A-2, en Torrejón de Ardoz.

Son datos de las 17.30 horas de este histórico 12 de agosto, la tarde del eclipse, con madrileños en ruta hacia los puntos donde mejor se pueda disfrutar de este acontecimiento único.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido vigilancia especial por el eclipse teniendo previstos posibles problemas en los accesos, sobre todo, en los movimientos posteriores al fenómeno. En Madrid se señalan especialmente M-40, M-45 y M-50 como corredores susceptibles de registrar retenciones.

En este sentido, el Gobierno regional ha reforzado el transporte público, especialmente hacia los 64 puntos de observación habilitados en distintos municipios de la región. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha preparado un dispositivo con autobuses de reserva en los principales intercambiadores, conductores de retén y personal de información para responder al incremento de viajeros.

Asimismo, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad. Concretamente, se trata de los ejes de la A-1 y la M-607; de la A-2 y el corredor del Henares; y de la A-6 y la Sierra de Guadarrama.