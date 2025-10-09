Hasta 450 policías municipales participarán en la Fiesta Nacional, con parada militar en cinco distritos

Archivo - La Guardia Real pasa por la tribuna real durante el desfile del 12 de octubre 'Día de la Fiesta Nacional', en la plaza de Cánovas del Castillo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 450 policías municipales participarán en la Fiesta Nacional este domingo 12 de octubre, con parada militar en cinco distritos (Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela), ha informado la portavoz municipal, delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El dispositivo municipal atenderá el desfile, que partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón. Las principales vías de acceso peatonal son las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

La tradicional parada militar del Día de la Fiesta Nacional, entre las 11 y las 14 horas, conllevará repercusiones en la movilidad, tanto peatonal como motorizada, en toda la zona central de la ciudad. El Ayuntamiento prevé 450 agentes municipales en total, aunque aún se está terminando de perfilar, participando las comisarías de Análisis Vial y Urbano, de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de Servicios Especiales (motoristas) y previsión de un Centro Mando Móvil y dos CECOR), además de Agentes de Movilidad.

En estos días previos al desfile se están registrando repercusiones en el tráfico de la zona por el montaje de tribunas y estructuras. El propio domingo, desde las 7 horas, se cerrarán al tráfico totalmente los viales por los que se desarrolle el evento, y se prevén cortes de tráfico en las zonas aledañas.