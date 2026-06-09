Las 47 nuevas cabinas del Teleférico estará listas en el primer trimestre de 2027, algunas con suelo acristalado - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El renovado Teleférico de Madrid estará listo para la ciudadanía a lo largo del primer trimestre de 2027 con 47 cabinas con capacidad para diez personas cada una de ellas, accesibles, plenamente panorámicas, acristaladas, incluso algunas con el suelo también acristalado, ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Carabante ha presentado las nuevas cabinas en el stand que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tiene en el congreso Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid hasta el 11 de junio. Ha avanzado que será "un proyecto emblemático, icónico para la ciudad" dentro del objetivo de "descentralizar" que tiene la política de turismo del Ayuntamiento, de modo que se pueda sobrevolar de nuevo la ciudad desde Pintor Rosales a la Casa de Campo. "Será una nueva atracción dentro del atractivo que tiene la ciudad de Madrid", ha valorado el delegado.

Para ello ha sido necesaria una inversión de 26,6 millones de euros. Las obras ya han comenzado, con el desmontaje del cableado y la demolición de las antiguas estaciones y pilas para construir las nuevas. Trabajan con la idea de que las obras puedan estar acabadas a final de año. Después habría que pasar por el necesario periodo de pruebas para que el Teleférico "pueda estar a disposición de todos los madrileños en el primer trimestre del año 2027".

LA MITAD DE CABINAS PERO CON MAYOR CAPACIDAD Y VELOCIDAD

Con él, Madrid "avanza en la sostenibilidad, en la innovación y en la accesibilidad porque por primera vez estas cabinas del Teleférico serán accesibles para todos, también para personas con movilidad reducida".

Serán 47 cabinas, "prácticamente la mitad de las que había, pero se incrementará la velocidad", unido a que tendrán capacidad para diez personas frente a las entre cuatro y seis de las antiguas.

A la espera del año que viene, Carabante ya ha podido probar cómo será sobrevolar Madrid a bordo del Teleférico. Lo ha hecho con una inmersión a través de gafas de 3D e Inteligencia Artificial para conseguir "una panorámica absolutamente espectacular, una visión de 360 grados". "Va a ser una experiencia absolutamente espectacular", ha augurado.

EMT Madrid aún está valorando el precio que tendrán las entradas "teniendo en cuenta que esto no es un transporte público, aunque pudiera serlo y, por tanto, no está sometido a una subvención como sí tiene bicimad o los autobuses de la empresa de transportes".

"Se trata de una atracción y debe tener una tarifa distinta", ha indicado Carabante sobre un Teleférico que tendrá un recorrido de una longitud de 2,5 kilómetros que podrá completarse en unos 10 o 12 minuutos.

BICIMAD

"También vamos a intentar que cuando uno llegue a Casa de Campo tenga más actividad, de tal manera que pueda coger una bicicleta para moverse", ha adelantado el delegado sobre este proyecto que busca "que sea un atractivo más el poder ir" hasta este pulmón verde de la ciudad porque "Madrid ha vivido de espaldas al río" mucho tiempo, "ha vivido muchas veces de espaldas a la Casa de Campo". Para eso el Ayuntamiento instalará una estación de bicimad, desde donde llegar al Parque de Atracciones o al Zoo, por ejemplo.

Carabante está convencido de que "la transformación que hizo Alberto Ruiz-Gallardón soterrando la M-30 y ahora la transformación de la A-5 y la renovación del Teleférico va a hacer que Madrid mire hacia el río y a la Casa de Campo para que se convierta también en un centro, en un punto de atracción para todos los visitantes y madrileños".