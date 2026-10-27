La M-607 abre dos carriles hacia Colmenar Viejo sobre la nueva estructura del paso inferior en el km 29,2

Plano técnico de señalización y desvío de tráfico en la carretera M-607 con motivo de las obras del tercer carril. - AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del tercer carril de la carretera M-607 incorporarán este miércoles el servicio de los dos carriles de circulación en sentido Colmenar Viejo sobre la nueva estructura del paso inferior situada en el punto kilométrico 29+200.

La apertura se ejecutará en horario diurno y fuera de la franja horaria de máxima afluencia de tráfico, afectando al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 28+900 y 29+500, según ha informado el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.

Para llevar a cabo la coordinación técnica del desvío hacia la nueva infraestructura, se efectuará un corte puntual de un carril con una duración aproximada de 15 minutos. Tras esta maniobra, el tráfico rodado quedará encauzado por los dos carriles habilitados sobre la nueva estructura del paso inferior.

Desde el Consistorio han recordado la obligación de reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora en la zona delimitada por los trabajos, guardar la distancia de seguridad reglamentaria y acatar la señalización circunstancial. Asimismo, se ha advertido de que la operativa podría registrar modificaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas o contingencias técnicas.