Hasta 75 mujeres en riesgo de pernoctar en calle fueron atendidas en el programa 'No second night' en el primer semestre

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, visita las instalaciones del programa municipal 'No second night' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 75 mujeres en riesgo de pernoctar en calle fueron atendidas en el programa municipal 'No second night' en el primer semestre del año, ha cuantificado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha visitado este recurso, que ofrece alojamiento y acompañamiento social a las usuarias. Se dirige a mujeres en riesgo de pernoctar en calle o con reciente trayectoria de sinhogarismo a las que se proporciona una asistencia ágil para evitar mayor deterioro.

Está compuesto por 53 plazas y con cada usuaria se inicia un proceso de intervención social individualizado que incluye acompañamiento social, educativo y psicológico. Este recurso se enmarca en la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar que en la actualidad cuenta con 1.250 plazas.

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha este proyecto innovador en junio de 2020 como un recurso de carácter eminentemente preventivo, pues su finalidad es evitar que mujeres que acaban de quedarse en calle o están a punto de hacerlo 'pasen una segunda noche más' en esta situación, tal como marca el nombre del programa.

'No second night' está compuesto por 53 plazas de alojamiento distribuidas en dos establecimientos hosteleros en los que se cubren todas las necesidades básicas de las usuarias: el alojamiento, la manutención y el acceso a aseo. Además, con cada mujer se inicia un proceso de intervención social individualizado que se adapta a sus necesidades. El proceso incluye el acompañamiento social, educativo y psicológico de las usuarias mediante actuaciones a nivel individual y grupal.

En el año 2025 fueron atendidas por el programa 110 mujeres y en el primer semestre de 2026 se han contabilizado 75 usuarias. El acceso se lleva a cabo previa valoración y derivación de la Puerta Única de Entrada de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar. No se establece límite temporal de estancia porque cada usuaria tiene un tiempo de recuperación diferente, en función de sus circunstancias.