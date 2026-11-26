Archivo - Un escaparate con ofertas por el Black Friday, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). 8 de cada 10 españoles (81,9 %), aseguran que aprovechan las ofertas que les ofrece el Black Friday para comprar los regalos navideños, y su gasto es - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 800 policías municipales en las zonas más céntricas velarán por la seguridad en el Black Friday --450 en las jornadas valle--, con refuerzo en horario de tarde en las líneas 27, 53, 146, 150 y 401 de EMT Madrid, ha indicado la portavoz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Estarán respaldados por 157 agentes de movilidad y 65 sanitarios del Samur en la jornada de refuerzo de este viernes. "Tenemos la certeza de que va a ser masivo", ha vaticinado Sanz, que ha constatado el incremento de la afluencia en el corazón de la ciudad, con más de 200.000 personas el pasado sábado con el encendido navideño.

Sanz ha insistido en que este fin de semana de Black Friday estará marcado por unas "muy buenas previsiones en cuanto a ocupación (hotelera) como a gasto en los comercios y hostelería".