El 81% de los incendios en la Comunidad se quedan en conatos y se han registrado 159 fuegos en lo que va de año

Archivo - Vista del terreno quemado, a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 81% de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid en lo que va de año se han quedado en conatos, al afectar a menos de una hectárea y, en total, 129 de los 159 siniestros contabilizados entre el 1 de enero y el 12 de julio no superaron esa superficie.

Así lo ha destacado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que estos resultados responden a las labores de prevención y a la rápida intervención de los profesionales del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma) 2026.

El consejero ha recordado que, aunque el plan permanece activo durante todo el año, requiere una mayor vigilancia en la época de riesgo alto, comprendida entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.

Por ello, cuando aún queda más de la mitad de la campaña, ha apelado a la colaboración ciudadana para que entre todos conseguir "mantener a raya a este enemigo" del que se está comprobando "el enorme daño que hace sobre las vidas humanas y el medio ambiente".

En este punto, ha subrayado las campañas de sensibilización difundidas a través de las redes sociales para concienciar sobre la prevención de incendios forestales.

Entre ellas figuran las dirigidas a alertar del peligro de plantar arizónicas cerca de las viviendas, debido a la elevada combustibilidad de sus resinas y ramas secas, así como vídeos con recomendaciones para evitar negligencias en espacios naturales, avisos para llamar al 112 en caso de detectar humo y consejos sobre cómo actuar para protegerse ante este tipo de situaciones.

122 HECTÁREAS

Así, en lo que va de año se han visto afectadas 122,24 hectáreas, de las que únicamente 1,96 corresponden a superficie arbolada. En comparación con el mismo periodo entre 2016 y 2025, cuando la media se situó en 131 incendios y 488,80 hectáreas de terreno quemado, 2026 suma diez siniestros más que el promedio de los últimos ocho años, pero una superficie afectada cuatro veces inferior.

Los incendios forestales más relevantes se han producido en El Molar, con unas 13,7 hectáreas dañadas; Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, con 6,84; Zarzalejo, con 6,58; Alcobendas, con 3,5; y Colmenar de Oreja, con 3,24. Todos ellos están siendo investigados por el Cuerpo de Agentes Forestales para determinar sus causas.

El consejero ha asegurado que estas cifras reflejan "la rapidez y eficacia del operativo". "Pero no debemos confiarnos y tenemos que seguir atentos a las recomendaciones de los profesionales ante semanas de riesgo extremo", ha advertido.

COLABORACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Asimismo, Novillo ha destacado que el Ejecutivo regional ha colaborado con otras comunidades autónomas mediante el envío de medios humanos y materiales para intervenir en incendios como el declarado el pasado 2 de julio en Leciñena (Zaragoza, Aragón) y en los registrados el 10 de julio en El Barraco (Ávila) y Ocaña (Toledo).

Por otra parte, este año se han llevado a cabo actuaciones preventivas en una superficie de 5.652 hectáreas con trabajos selvícolas, siegas de verano, pastoreo controlado y el mantenimiento de cortafuegos.

A ello se suma la limitación del uso de maquinaria, como desbrozadoras, radiales o sopletes, en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que los rodea durante los periodos de riesgo alto. Además, la gestión forestal constituye un elemento clave para disponer de bosques mejor preparados frente a posibles siniestros.

MÁS DE 6.100 PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO

Este año participan más de 6.100 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que en 2025, cuando fueron 5.970. Además, el Ejecutivo autonómico ha incrementado su dotación hasta los 52,7 millones de euros, un 3,5% más que el pasado año.

A ello se suma la partida de 38,7 millones de euros aprobada hoy por el Consejo de Gobierno para la adquisición de 36 vehículos autobomba rural pesada.

El dispositivo de prevención y lucha contra incendios cuenta cada día con 571 efectivos distribuidos entre los 22 parques de bomberos, 25 retenes de brigadas forestales, un Grupo Especial de Drones, 17 dotaciones con autobomba forestal pesada, dos puntos de intervención rural con autobomba rural pesada, 38 torres de vigilancia y cuatro cámaras.

También participa el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) con 100 trabajadores, tres jefes de operación, un vehículo de logística, un furgón, un vehículo de transporte, dos pick-up, dos coches de coordinación y una ambulancia SVB (Soporte Vital Básico).

Junto al ERIVE, la Comunidad de Madrid cuenta con otros profesionales coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Entre ellos, más de 2.200 integrantes del Cuerpo de Bomberos autonómico; más de 350 del de Agentes Forestales; 3.420 voluntarios de Protección Civil repartidos en 113 agrupaciones locales, así como 180 trabajadores de Madrid 112.

El operativo dispone también de ocho helisuperficies con 10 helicópteros, tres bases de maquinaria, 27 autobombas pesadas, dos unidades mecanizadas, ocho camiones nodriza y 49 vehículos todoterreno para el transporte de personal y herramientas.

Asimismo, incorpora satélites, sistemas de telecomunicaciones y cámaras que refuerzan las labores de vigilancia e intervención, lo que permite mantener la capacidad de respuesta las 24 horas del día durante todo el año.