El 90.693, agraciado con el tercer premio, desembolsa 2 millones en el centro de la capital

Una niña del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025 y dotado con 500.000 euros en cada serie, ha recaído mayoritariamente en la ciudad de Madrid, desembolsando 2 millones de euros.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. En concreto, ha caído cuatro series en la plaza Isabel II; en el número 22 de calle Carmen; en el número 16 de la calle Arenal y en el número 18 de la calle Alcalá.

Además, ha caído cinco décimos en la localidad de Alcalá de Henares, concretamente en el número 5 de la calle José María Pereza. También dos décimos en el municipio de El Álamo, en el número 5 de la calle Escuelas; y otros dos en una página web de Lotería de Madrid. En total, se ha repartido en la región 2,75 millones de euros.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.