La Abadía lleva a escena en octubre historias sobre rechazo escolar, salud mental y memoria de la dictadura chilena - TEATRO LA ABADÍA

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teatro de La Abadía llevará a escena durante el mes de octubre propuestas que abordan cuestiones como el rechazo en el entorno escolar, la salud mental, la memoria de la dictadura chilena y el derecho a la vivienda, junto a una programación que incluye flamenco, poesía, pensamiento y proyectos de mediación social.

Entre las principales propuestas del mes se encuentran 'Mantener fuera del alcance de los niños', de María Velasco, que se estrenará el 29 de octubre; 'Órgia', de la compañía La Rara, que podrá verse del 15 al 18 de octubre, y 'No mires', una obra de teatro documental sobre la represión durante la dictadura de Pinochet, que estará en cartel del 22 de octubre al 1 de noviembre.

La programación comenzará el 6 de octubre con una nueva edición de 'El Faro de La Abadía', ciclo de poesía y pensamiento que, en su cuarta temporada desde que Juan Mayorga asumió la dirección artística de la institución, abrirá con el encuentro 'Infancia(s) y educación'.

El filósofo Joan-Carles Mèlich y la dramaturga y directora María Velasco conversarán sobre las cuestiones planteadas en 'Mantener fuera del alcance de los niños', una obra que aborda las experiencias escolares y el rechazo en el entorno educativo.

RECHAZO ESCOLAR Y EDUCACIÓN

'Mantener fuera del alcance de los niños' está escrita, dirigida y cointerpretada por María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, junto al cantaor Al Blanco y el performer Mario Patrón.

La propuesta, coproducida por Teatro de La Abadía y Pecado de Hybris, se estrenará el 29 de octubre y parte de los años escolares de Velasco en un aula de educación especial. La obra incorpora música flamenca en directo para abordar cómo el colegio, espacio de aprendizaje y convivencia, puede convertirse también en un lugar marcado por el rechazo.

En paralelo a la representación, La Abadía ha puesto en marcha una recogida de material escolar para la Asociación Barró, entidad que desarrolla proyectos de inclusión y transformación social en distintos barrios desde hace más de tres décadas.

El público podrá realizar sus donaciones en los espacios habilitados junto a las entradas de las salas, con materiales como cuadernos, bolígrafos o mochilas.

SALUD MENTAL

La programación continuará con 'Órgia', de Rocío Hoces y Julia Moyano, integrantes de la compañía La Rara, que regresará a La Abadía del 15 al 18 de octubre después de haber formado parte del ciclo 'Teatro bajo la arena' en temporadas anteriores.

La obra toma como punto de partida las historias de las mujeres recluidas en el manicomio de Miraflores de Sevilla y entrelaza sus voces, gritos y lamentos con testimonios de mujeres que participaron en la reforma psiquiátrica durante el último cuarto del siglo XX y con voces de mujeres contemporáneas.

Desde una perspectiva de género, la propuesta aborda la salud mental femenina, los estigmas que continúan asociados a ella y la acción colectiva, al tiempo que plantea una revisión de conceptos como locura, histeria, norma y mujer.

La programación relacionada con el flamenco se completará con cuatro conciertos incluidos en el Festival Suma Flamenca 2026: 'Al compás de la palabra', con José María Gallardo; 'Poema de la libertad', con Sandra Carrasco y David de Arahal; 'Tiempo y compás', con Ezequiel Benítez, y 'A fosforito', con Ricardo Fernández del Moral.

MEMORIA DE LA DICTADURA DE PINOCHET

Del 22 de octubre al 1 de noviembre podrá verse además 'No mires', una coproducción de Cultura i Conflicte y Teatre de l'Aurora que combina teatro documental y thriller para abordar los silencios y las heridas familiares vinculadas a la represión de la dictadura chilena.

La obra cuenta la historia de Verónica Estay Stange, hija de personas torturadas por la dictadura y sobrina de Miguel Estay, conocido como 'El Fanta', uno de los principales colaboradores de la represión pinochetista.

La trama sigue el proceso de Verónica para poner palabras a los silencios de su familia, reconstruir las diferentes versiones de los hechos e intentar comprender el dolor que provocó la división familiar.

Interpretada por Pep Cruz, Erol Ileri, Marta Marco y Gemma Martínez, la obra combina distintos lenguajes escénicos, entre ellos el sonoro, musical, gestual y plástico.

El 28 de octubre se celebrará una función accesible con sobretitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas.

VIVIENDA, MEMORIA Y PENSAMIENTO

Durante octubre continuarán asimismo en cartel 'LIBRES!!!', coproducción de Teatro del Barrio y el Comisionado por la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, y 'El imperativo categórico', de Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025.

'LIBRES!!!' cuenta con dirección de Andrés Lima, texto de Esther F. Carrodeguas e interpretación de Alba Flores, Laura Galán y Nüll García. Por su parte, 'El imperativo categórico', interpretada por Sandra Monclús y Xavi Sáez, aborda la precarización del derecho a la vivienda.

Las entradas para ambas propuestas se encuentran agotadas, incluidas las funciones matinales que La Abadía programa a las 12 horas. Estas sesiones están abiertas tanto a centros educativos como al público general y buscan facilitar el acceso a personas con horarios laborales de tarde, cuidadoras, profesionales de las artes escénicas o espectadores que prefieren los horarios diurnos.

Tras las funciones matinales se organizan encuentros entre los equipos artísticos y el público, con el objetivo de favorecer el diálogo intergeneracional.

El 8 de octubre, a las 20 horas, comenzará en la Sala José Luis Alonso el ciclo 'Poetas en La Abadía', con un encuentro protagonizado por el poeta Hugo Mujica. Ganador del Premio Loewe de Poesía en 2025 por 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras', Mujica ha desarrollado una trayectoria vinculada a la poesía y el pensamiento, con el silencio y la escucha como algunos de los ejes de su obra.

'LA ABADÍA CRUZA LA CALLE'

El 7 de octubre arrancará la novena edición de 'La Abadía cruza la calle', proyecto de mediación desarrollado desde el Centro de Estudios de La Abadía que busca crear comunidad teatral en el barrio de Chamberí mediante las artes escénicas.

La iniciativa cuenta con dos talleres teatrales regulares y gratuitos. El primero está dirigido a niños, niñas y jóvenes desde los seis años, incluidos menores del barrio y de las Residencias Infantiles Chamberí y Vallehermoso.

El segundo está dirigido a personas adultas de hasta 70 años y reúne a usuarios del Centro de Día con diversidad funcional, integrantes del Equipo de Atención Social Comunitaria Chamberí INTRESS y vecinos del barrio.

Los talleres utilizan el teatro como espacio de juego y creación y trabajan aspectos como la autonomía, la tolerancia, el cuidado del entorno y las relaciones con los demás, además de favorecer el desarrollo de capacidades corporales, intelectuales, afectivas y sociales.

EXPOSICIÓN SOBRE LAS PRODUCTORAS DE ARTES ESCÉNICAS

La programación se completa con la exposición 'Ilusión y riesgo', que continúa instalada en el Absidiolo de La Abadía y rinde homenaje a profesionales de la producción y la distribución de las artes escénicas en España.

La muestra, de acceso gratuito, recoge testimonios de profesionales de estos ámbitos y cuenta con la colaboración del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM).

Entre las protagonistas figuran Nadia Corral, Olvido Orovio, Pilar Yzaguirre, Emilia Yagüe, Nuria Moreno, Elena Martínez, Concha Busto, Isis Abellán, Mónica Regueiro y Chusa Martín, profesionales vinculadas a La Abadía a través de diferentes colaboraciones y relaciones profesionales.