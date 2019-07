Abogados Cristianos defiende el derecho a una vida digna de los enfermos neurodegenativos tras el caso de Alcalá

Publicado 11/07/2019 13:12:12 CET

La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido hoy el derecho a "una vida digna" de los enfermos neurodegenativos tras el caso de una mujer ingresada en el Hospital de Alcalá de Henares cuyo tratamiento ha ordenado continuar un juez a instancias de unas medidas cautelares.

"María Teresa representa a muchas personas con enfermedades neurodegenerativas. Su vida es tan digna como la de cualquier otra", ha aseverado Castellanos a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha celebrado que la Justicia se haya puesto de su parte al estimar su petición para que la mujer pueda ser reanimada si sufre una recaída.

Este miércoles un juez de Alcalá estimó las medidas cautelares

solicitadas por Abogados Cristianos para obligar a los médicos del hospital a continuar con el tratamiento de esta paciente, que sufre una

ataxia neurodegenerativa desde hace veinte años.

La solicitud se interpuso después de que la familia de la afectada denunciara que el centro les informó de que "si la mujer tiene una recaída no van a reanimarla", en contra de su voluntad.

Fuentes de este hospital han indicado a Europa Press que están estudiando el auto, dado que tienen un plazo de tres días para recurrirlo en reforma o apelación. Si se recurre, la asociación ha avisado de que "seguirá luchando" por su vida.

Desde el hospital señalan que el caso "no tiene nada que ver con debates" como la eutanasia, sino que "en todo momento" se está tratando a la paciente con las "mejores condiciones posibles".

La presidenta de la asociación ha subrayado que la mujer se comunica con gestos --sonríe o hace pucheros-- y su familia sabe que quiere seguir luchando por su vida. "Es una persona con una vida totalmente digna y quiere vivir. Y su familia quiere que viva en contra del dictamen médico", ha reseñado.

Además, ha recordado que el auto judicial está basado en el informe de un facultativo que ha visitado a la enferma determinando que evoluciona favorablemente y que una reanimación estaría indicada si lo necesita.

"A día de hoy no está legalizada la eutanasia. A pesar de la voluntad de María Teresa y su familia, se hubiera acabado con su vida. No lo podemos permitir. En Holanda, 500 personas han muerto en contra de su voluntad. Hay que defender la vida hasta el último momento e invertir en cuidados paliativos", ha dicho.

Castallanos ha insistido en que la mujer no está sufriendo y que tampoco sufre con la técnica de reanimación, ya que se la seda, algo de lo que está en contra el hospital.

También ha querido recordar que el artículo 43 de la Constitución señala que hay que "proteger la vida y no la muerte, recalcando que si alguien no deja un testamento vital no hay que liquidarle sino velar por su vida".

"Si velamos por terroristas que hacen huelga de hambre, razón de más que hacerlo por una persona inocente", ha sentenciado indicando que si recurre el hospital seguirán luchando por la vida de la afectada.

"ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO"

Por su parte, el Hospital Príncipe de Asturias sostiene que el caso "no tiene nada que ver con debates" como la eutanasia, sino que "en todo momento" se está tratando a la paciente con las "mejores condiciones posibles".

En declaraciones a Europa Press, matizó que todas las medidas se han aplicado "de forma habitual" y que han valorado que la "aplicación de otras técnicas agresivas e invasivas" no beneficiarían a la paciente, ya que serían "encarnizamiento terapéutico" (un sufrimiento al paciente sin aporta beneficio).

A continuación, detalló que la paciente se encuentra en "situación clínica muy compleja" a raíz de una enfermedad neurodegenerativa desde hace más de 20 años, por lo que han valorado que "si la paciente entra en parada, no deben aplicarse técnicas avanzadas de reanimación".

"Los profesionales han informado en todo momento a la familia de estas circunstancias", añadió el centro, que explicó que debido "al rechazo de la familia al seguimiento de estas medidas" han puesto en conocimiento del Juzgado de Guardia de Alcalá de Henares estos hechos y se remitió un informe de la asistencia.