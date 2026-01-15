El abono transportes en el móvil, una realidad desde hoy para los usuarios de Android

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Ene.

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves la nueva aplicación 'Mi tarjeta transporte', con la que se permite virtualizar la Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) y que incorpora así la valización en los medios de transporte público de la región del abono mensual directamente desde el teléfono móvil.

Una innovación que, no obstante, solo estará disponible inicialmente para aquellos móviles con un sistema operativo Android 9.0 o superior y que cuenten con sistemas NFC y la plataforma Google Wallet en su teléfono. Los usuarios de iOS (Apple) tendrán que seguir esperando al menos unos meses.

Este avance tecnológico, desarrollado por Madrid Digital, se estima que beneficie inicialmente a más de tres millones de usuarios y, en cualquier caso, no sustituirá a la tarjeta física, de plástico, que se podrá seguir utilizando como hasta ahora.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, han dado a conocer estas novedades en la estación de Metro de Cuatro Caminos, en el marco del proceso de modernización del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y tras un proyecto piloto en el que han participado más de 8.000 usuarios para evaluar su funcionamiento y corregir posibles fallos.

Los consejeros han podido comprobar las ventajas de este sistema, que ya se encontraba operativo en la modalidad multiviaje, y que responde a una demanda creciente de los ciudadanos, que apuestan por el uso del 'smartphone' para acceder al transporte público sin necesidad de recurrir a la tarjeta física.

"A partir de ahora, el móvil se convierte en nuestra llave de acceso al Metro --también Metro Ligero--, al autobús --tanto EMT como interurbanos-- o al tren --red de Cercanías--, sin necesidad de llevar nada más", ha destacado el consejero de Digitalización, que ha destacado que se "facilitará" así la vida de los madrileños, y también de los visitantes, "que podrán adquirir títulos turísticos de viaje directamente desde la aplicación de forma rápida y sencilla".

Aquellos usuarios que se virtualicen su Tarjeta Transporte Público Personal con esta aplicación, que ya está disponible desde hoy en Google Play Sotore, no podrán seguir usando la tarjeta física por cuestiones técnicas, una modalidad, la de plástico, que seguirá siendo válida para el resto de usuarios. "Madrid no impone, Madrid ofrece ampliaciones y elimina barreras", ha subrayado López-Valverde.

Esta nueva aplicación, según ha explicado el consejero de Transportes, "asume, sustituye y perfecciona las dos preexistentes": la herramienta lanzada en 2021 que permite realizar recargas de la tarjeta desde los teléfonos, sin necesidad de acudir a un punto de venta físico, con casi un millón de operaciones al mes, y la versión online lanzada en noviembre del año pasado de la tarjeta multiviajes o no personal para viajar con billetes de diez viajes, el suplemento al aeropuerto o el billete turístico directamente desde el móvil, con 57.000 usuarios y ha gestionado más de 3,1 millones de viajes.

CÓMO TENER EL ABONO EN EL MÓVIL

Para poder contar con el abono transporte en el móvil el primer requisito es tener una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) física y disponer de un 'smartphone' con sistema operativo Android 9.0 o superior.

En la Google Play Store se deberá descargar la App Mi Tarjeta Transporte para virtualizar la tarjeta física. Así, una vez descargada, el soporte de plástico se acerca al lector NFC del teléfono móvil y se deberán seguir las indicaciones de la aplicación y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet, donde esta quedará almacenada.

Al estar dentro de Google Wallet se garantiza que se cumple con todas las capas de seguridad cuando se use la tarjeta de crédito para la recarga o adquisición de títulos.

Una vez hecho esto, el usuario solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad.

Los títulos o la consulta del saldo se podrá comprobar desde la propia aplicación de una forma intuitiva a través de unos menús muy sencillos. Además, la nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.

En declaraciones a los medios, Manuel Ruiz de Velasco, coordinador de Proyectos Tecnológicos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ha explicado que los usuarios del sistema iOS (Apple) tendrán que esperar unos meses para poder usar esta apliación por cuestiones técnicas.

"Los procesos de certificación y de comprobación son diferentes con una empresa y con otra. Los de Apple son un poquito más largos, pero llevamos ya muchos meses trabajando con ellos para que, junto con la propia tecnología de la tarjeta quede dentro de iOS, que tendrán que introducirlo en una de las actualizaciones del sistema operativo, y a la vez estamos certificando todos los validadores para comprobar que son absolutamente compatibles con todas las versiones de iOS y la experiencia del usuario una vez que lo lancemos sea totalmente satisfactoria sin ninguna incidencia", ha explicado.

En cualquier caso, la tarjeta física continuará en funcionamiento como hasta ahora. "No obligamos a nadie a que se adapte ni se modernice. La modernización la hacemos nosotros por detrás, sin que afecte a la dinámica de viaje", ha subrayado.

En cualquier caso, el CRTM proyecta además un paso de gigante de cara a 2027 con la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.

La principal revolución de este sistema, que ya funciona con éxito en ciudades como Londres o Singapur, es el cobro de la tarifa más ventajosa para el usuario según los viajes realizados y la frecuencia. Con él, los usuarios no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos y el importe, además, se abonará una vez finalizado el trayecto o los trayectos.

De momento, ha explicado el responsable del CRTM, la previsión es que el próximo mes de febrero se seleccione a los seis grandes concorcios tecnológicos que presentarán sus proyectos más adecuados para Madrid "de acuerdo a un montón de especificaciones técnicas y directrices" marcadas para que el sistema "sea tan bueno o mejor que los que tienen en otras ciudades del mundo". "A partir de ahí continuaremos el proceso y tenemos unos plazos de desarrollo, es decir, es un proyecto a medio plazo", ha apuntado.