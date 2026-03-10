Abre este miércoles el plazo de admisión de alumnos del curso 2026/27, que dobla la oferta de colegios con Secundaria

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abrirá este miércoles el plazo de admisión de alumnos en centros de Educación Infantil, Primaria, Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2026/27.

Lo ha señalado este martes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante su visita al colegio público María de Villota del distrito Villa de Vallecas de la capital, uno de los 49 nuevos centros que desde el próximo septiembre incorporan la Educación Secundaria a su oferta.

Las familias podrán presentar las solicitudes de forma presencial o a través de la web institucional hasta el próximo 25 de marzo. La convocatoria permitirá la escolarización de alrededor de 150.000 alumnos en las más de 2.000 escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos de la región.

Con la oferta de colegios con Secundaria, que llega ya a 101 colegios públicos de la región y dobla a la actual, las familias de los alumnos pueden optar por matricular a sus hijos en su mismo colegio para realizar los dos primeros cursos de esta etapa antes de pasar a un instituto ya con 13-14 años.

"El paso de curso está totalmente coordinado y también la implantación de 1º y 2º de la ESO en los colegios. Está perfectamente coordinada con los institutos tanto a nivel de recursos humanos como de espacios y recursos materiales", ha defendido la consejera.

En este punto, ha subrayado que la Comunidad ha valorado todas las obras de infraestructuras que hay que hacer en otros centros y ha insistido en que "todo está calculado económicamente". Así, ha destacado que en un aula de 6º de Primaria del colegio público María de Villota "todos se quedarán, excepto un niño que irá a un instituto de al lado porque su hermano está en ese centro".

"Yo creo que ese es el ejemplo de que todas las familias prefieren que los niños continúen. Tienen libertad de elegir, pero prefieren que los niños continúen en el entorno conocido y seguro en el que han cursado la Primaria, al menos los primeros cursos de la etapa Secundaria", ha señalado.

NOVEDADES

Entre las novedades de este periodo de escolarización, Zarzalejo también ha subrayado que en el caso del primer ciclo de Infantil se tendrá en cuenta al concebido no nacido a efectos de determinar los miembros de la unidad familiar y para la aplicación del criterio de familia numerosa, algo que ya se incluía en las instrucciones de admisión de enseñanzas de régimen general.

Para estas últimas, la baremación por hermanos matriculados en el mismo colegio o instituto seguirá siendo la mayor posible. De esta forma, se otorgarán 15 puntos por uno que curse enseñanzas en el mismo centro y 30 por dos o más.

Las calificaciones por el apartado de proximidad al domicilio siguen preservando el criterio de zona única de escolarización en cada municipio o distrito municipal en el caso de la capital, una medida ampliamente reconocida y valorada por las familias madrileñas.

CALENDARIO DE LA ESCOLARIZACIÓN

También se mantiene la valoración de la renta de la unidad familiar -limitada a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital-, discapacidad, padres que trabajen en el centro, familia numerosa o padres o hermanos que sean antiguos alumnos.

Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 27 de mayo en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, mientras que las del primer ciclo de Educación Infantil será el 5 de junio. Por su parte, el plazo de matriculación se extenderá del 11 al 25 de junio para Infantil, Primaria y Especial, y en el caso de Secundaria y Bachillerato del 11 de junio hasta el 3 de julio.