Absuelta la alcaldesa de Velilla al descartarse prevaricación en la gestión de denuncias por ruido de El Casón

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcazar. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez, así como a tres responsables municipales de un delito de prevaricación urbanística y ambiental por el que habían sido acusados en relación con la gestión de las denuncias por ruido procedentes del restaurante y salón de eventos El Casón de la Quinta de San Antonio.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se exonera a los acusados de los delitos por los que habían sido acusados por la Fiscalía de Madrid. Por ello, la Audiencia Provincial acuerda la libre absolución de todos los procesados frente a las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía y la acusación particular.

En un comunicado, la alcaldesa ha recalcado que "durante todos estos meses, han querido respetar el proceso judicial y sus tiempos, siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales".

La Fiscalía y la acusación particular sostenían que los responsables municipales habían actuado de forma arbitraria al no resolver adecuadamente varios expedientes sancionadores abiertos tras las reiteradas quejas vecinales por la celebración de bodas, eventos musicales y actividades al aire libre que, según las denuncias, se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y generaban importantes molestias acústicas.

Durante el juicio quedó acreditado que los vecinos afectados presentaron numerosas denuncias entre 2019 y 2025 y que la Policía Local levantó diversas actas en las que constató la existencia de música a elevado volumen, actuaciones en directo y eventos que superaban el horario autorizado.

Sin embargo, el tribunal también constató que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio abrió distintos expedientes sancionadores y de control administrativo a raíz de esas denuncias, algunos de ellos incoados mediante decretos firmados por la propia alcaldesa. Entre 2022 y 2023 se iniciaron procedimientos por incumplimientos horarios y por posibles infracciones relacionadas con la contaminación acústica.

La sentencia destaca además la situación de escasez de medios personales en el área municipal de Urbanismo. Según la documentación analizada, el departamento gestionó entre 2018 y 2025 más de 2.900 expedientes administrativos con una plantilla reducida, circunstancia que fue señalada por varios técnicos y responsables municipales durante la vista oral.

Los magistrados concluyen que no ha quedado acreditado que la alcaldesa o los demás acusados dictaran resoluciones injustas a sabiendas o que actuaran con la intención deliberada de favorecer a la empresa explotadora del establecimiento.

Pese a la absolución penal, la resolución judicial reconoce la existencia de molestias vecinales derivadas de la actividad desarrollada durante años en El Casón y deja constancia de la tramitación de diversos expedientes administrativos relacionados con el control de horarios y emisiones acústicas del establecimiento