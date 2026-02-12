Absuelto un hombre acusado de agresión sexual por su novia después de que le tocara la lotería

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un joven de 22 años que había sido acusado de agresión sexual y malos tratos por parte de su pareja, quién le denunció justo después de que a los padres de este les tocara la lotería.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, acuerda su libre absolución de todos los delitos imputados y lo exime también de cualquier responsabilidad civil al considerar que no existen pruebas de cargo suficientes para sustentar una condena.

El tribunal respalda así la tesis de la defensa, dirigida por el penalista Juan Gonzalo Ospina del depacho Ospina Abogados. El letrado sostuvo durante todo el procedimiento judicial que las acusaciones no contaban con respaldo probatorio suficiente para desvirtuar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El caso se remonta a enero de 2022, cuando la entonces pareja del acusado acudió al cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda para denunciar supuestos malos tratos habituales y agresiones sexuales durante su relación sentimental.

El procedimiento se inició como diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda y culminó con la celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante el proceso, la denunciante relató que, entre febrero de 2021 y enero de 2022, habría sufrido control constante por parte del acusado, así como violencia física y psicológica.

Entre otros hechos, describió supuestas restricciones sobre su forma de vestir o relacionarse, insultos, humillaciones y agresiones físicas. También aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento en varias ocasiones.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La defensa centró su estrategia en cuestionar la consistencia de los indicios presentados y en destacar discrepancias entre las declaraciones realizadas por la denunciante en distintas fases del procedimiento.

Según expusieron los letrados, no existían partes de lesiones ni informes médicos que acreditaran agresiones físicas o sexuales en las fechas señaladas, ni testigos que corroboraran los supuestos episodios de violencia habitual.

También sostuvieron que los mensajes y comunicaciones aportados debían interpretarse dentro de una relación sentimental conflictiva, pero no necesariamente delictiva.

Durante el juicio, un testigo declaró que los problemas en la pareja se habrían intensificado después de que los padres del joven fueran agraciados con un premio de lotería. Según su testimonio, la denunciante habría manifestado su intención de obtener dinero tras la ruptura. La sala valoró esta declaración junto con el resto de la prueba practicada.

SENTENCIA ABSOLUTORIA

Tras analizar el conjunto de las pruebas, el tribunal concluye que no se había acreditado de forma suficiente la comisión de los delitos denunciados y acordó la absolución del acusado.

La resolución pone fin a un proceso judicial de más de dos años en el que el joven se enfrentaba a acusaciones de especial gravedad. La Audiencia Provincial ha considerado que los elementos aportados no permiten sustentar una condena penal.