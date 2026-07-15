La Academia de San Fernando acoge el retrato de George Washington en el 250º aniversario de la independencia de EE.UU.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, participa en la presentación del nuevo espacio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que acogerá un retrato de George Washington - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando alberga en sus instalaciones el retrato de George Washington pintado en 1796 por Josef Perovani con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado este miércoles en la presentación del nuevo espacio expositivo con el que Madrid "pone en valor un patrimonio que habla de los vínculos históricos" entre las dos naciones. Allí, la delegada ha puesto en valor la cultura como "uno de los mejores puentes entre países".

La obra, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, podrá contemplarse junto a un retrato de Manuel Godoy, de Francisco de Goya, y otro de Carlos IV, de Mariano Salvador Maella, en un recorrido que reúne piezas representativas del patrimonio artístico e histórico conservado por la institución.