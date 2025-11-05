La Academia de San Fernando pide a la Comunidad incoar "con carácter urgente" la declaración BIC del paisaje de Aranjuez

Archivo - Jardines del Palacio Real de Aranjuez, en Aranjuez/Madrid (España) a 28 de abril de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) ha pedido a la Comunidad de Madrid incoar "con carácter urgente" la declaración de la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Paisaje Cultural.

Así lo recoge un informe emitido por su Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que advierte, tal y como avanzó 'El País', del "impacto negativo" que tendría la construcción de cuatro plantas solares fotovoltaicas dentro del entorno protegido del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001 por su "valor universal excepcional".

El documento, con el título 'Impacto patrimonial de cuatro plantas fotovoltaicas dentro del paisaje cultural de Aranjuez' y presentado por el académico Pedro Moleón Gavilanes a partir del estudio de la también académica Carmen Añón, analiza los efectos de las plantas denominadas Las Fresas (Ontígola y Aranjuez), Tagus 1 (Ocaña y Ontígola), Envatios XXII Fase II y Los Pradillos (ambas en Colmenar de Oreja).

Todas ellas, según apunta el citado informe, cuentan ya con declaración favorable de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas pertinentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico así como de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Así, insta a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, liderada por el consejero Mariano De Paco Serrano, incoar y declarar la totalidad del territorio ocupado por la zona núcleo y por la zona de amortiguamiento como Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural.

"Resulta urgente, por parte de la Comunidad de Madrid, la incoación de expediente para la declaración como BIC en la categoría de Paisaje Cultural de la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez incluido en la Lista del Patrimonio Mundial que se encuentra situada en los términos municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja, ya que carece en estos momentos de cualquier protección sectorial específica como tal, salvo la que se deriva de la Convención de la UNESCO de 1972 y sus Directrices de Desarrollo", ha señalado la RABASF.

En este sentido, ha recordado que Aranjuez cuenta con la declaración de Conjunto Histórico desde 1983 --asimilable al Bien de Interés Cultural en esa misma categoría-- y tiene declarados como BIC, entre otros bienes patrimoniales, el Palacio Real, la Casa de Caballeros y Oficios, la Casa de Infantes, la Casa Museo del Labrador; los jardines de Isabel II, de la Isla, del Príncipe, del Brillante y del Deleite; la Dehesa de Sotomayor o Casa de la Monta.

Dice la Academia que estas declaraciones aportan a los BICs "un régimen de protección y tutela que prohíbe toda construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación".

IMPACTO EN EL PATRIMONIO

Además, ha recordado que el expediente de la inclusión de Aranjuez a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001 "establece en el expediente que la totalidad del bien inscrito incluye una zona núcleo (que amplía el Conjunto Histórico declarado en 1983) y una zona de amortiguamiento que funciona como un área de transición entre el bien protegido y el entorno circundante".

La Academia pone de manifiesto que las instalaciones de energía solar se ubicarán sobre áreas especialmente sensibles y que su actividad, que "perturban los valores de autenticidad e integridad del conjunto", tendrían efectos "severos y permanentes" sobre el paisaje.

En concreto, alerta que Las Fresas afectaría tanto a la zona núcleo como a la de amortiguamiento del Paisaje Cultural; Envatios XXII Fase II se levantaría completamente sobre esta última; y Los Pradillos y Tagus 1 lo harían parcialmente. En este sentido, subrayan que estas dotaciones afectan "de forma directa" a la totalidad del conjunto, "tanto a la zona núcleo como a la parte que constituye su zona de amortiguamiento como área que rodea al bien patrimonial".

El texto insiste en que Aranjuez cuenta con un extenso régimen de protección patrimonial, pero señala que la zona de amortiguamiento carece aún de una protección "conforme a la legislación sectorial española aplicable, tanto estatal como autonómica", pero sí por su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial por la Unesco.

Por ello, la Academia insta a las administraciones "concernidas en la defensa del paisaje cultural de Aranjuez" a actuar "en contra del impacto patrimonial" que supone la construcción de las plantas solares con sus respectivas infraestructuras de evacuación.

"RIESGOS" EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

Es precisamente en esa zona de amortiguamiento donde la Academia señala que se plantean los "principales riesgos y amenazas" al Paisaje Cultural de Aranjuez que causa la implantación de las cuatro plantas fotovoltaicas y que la incoación permitiría su protección, "impidiendo esa implantación y permitiendo así localizar esas instalaciones en un emplazamiento más adecuado y no lesivo para los valores del Paisaje Cultural de Aranjuez".

Además de la incoación para la declaración BIC, también solicita la colaboración de los Ayuntamientos de Aranjuez y Colmenar de Oreja para revisar sus planes urbanísticos y adoptar medidas de protección sobre este paisaje.

Igualmente, pide al Ministerio de Cultura que impida "todas las intervenciones que comprometan la inscripción de Aranjuez como Paisaje Cultural" antes de que pueda ser "revisada y retirada" por la Unesco si se pierden "los valores que la motivaron".