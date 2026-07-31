Un accidente en la A-6 y retenciones en el resto de autovías dificultan la salida de Madrid de cara al inicio de agosto

Decenas de vehículos durante la operación salida del verano, en la A-6, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes 3 de julio, a partir de las 15 horas, el primer dispositivo especial de la - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid por las autovías A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 registran complicaciones circulatorias en el arranque del primer fin de semana de agosto, según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press.

En concreto, con datos de las 14.30 horas, un accidente en la salida de la AP-6 complica la circulación en el entorno de Guadarrama, mientras que la salida de la A-1 por el Circuito del Jarama también sufre tráfico. En la A-2 en Coslada hay alteraciones en el tráfico de entrada a la capital.

Las retenciones se dan en estos momentos en ambos sentidos de las carreteras A-2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la A-3 en el entorno de Rivas-Vaciamadrid, la A-4 y la A-42 en Getafe, así como la A-5 en la zona de Alcorcón. En la A-5 las retenciones se dan en sentido salida por Arroyomolinos.

La DGT ha puesto en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos en toda España. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Las vías de alta capacidad que presentarán más intensidad circulatoria son la A-6 entre Madrid y Valladolid; la A-42 y la A-4 desde Madrid hasta Córdoba; y la A-3 y la R-3 entre la capital y Valencia.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

En este escenario, la DGT hace un llamamiento a los conductores para que revisen su vehículo, planifiquen sus desplazamientos con antelación, extremen el cumplimiento de las normas de circulación y se informen del estado del tráfico. Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de siniestros.