Un acertante de Alcalá de Henares (Madrid) gana un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 27 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en Alcalá de Henares (Madrid).
Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GXP83881, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17, situada en C.C. Hipercor, Juan Carlos I, s/n - local planta sótano.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 30, 48, 32, 42, 21. Las estrellas son 6 y 3. La recaudación ha ascendido a 39.158.801 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 89 Millones de euros.