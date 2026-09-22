Un acertante de Madrid se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 22 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Madrid.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GFK71732, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 475, situada en Castelló, 106.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 22 de septiembre, ha estado formada por los números 44, 14, 16, 13 y 50. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 37.000.363,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Arganda del Rey (Madrid), situada en San Juan, 25.

En el próximo sorteo de Euromillones del viernes 25 de septiembre se pondrá en juego un bote especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).