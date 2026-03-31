Un acertante en San Sebastián de los Reyes (Madrid) se lleva un premio de un millón del sorteo de Euromillones

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 31 de febrero, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código ZXR16177, ha sido validado en la Administración de Loterías número 7, situada en C.C. Plaza Norte 2-L-B-86. Avda. Juncal, 15-16.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones ha estado formada por los números 8, 38, 10, 05, 33. Las estrellas son 2 y 7. La recaudación ha ascendido a 43.568.525 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor número 36.575 de Cuevas del Campo (Granada), situado en Puerta Real, 1.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 83 millones de euros.