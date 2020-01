La actitud del concejal de Chamberí vuelve a Cibeles después de 'salvarse' de la petición de reprobación en diciembre

Publicado 09/01/2020 18:54:21 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actitud del concejal de Chamberí, Javier Ramírez (PP), vuelve al Palacio de Cibeles después de 'salvarse' de la petición de reprobación que cursó el PSOE en diciembre.

Lo hará este viernes en un pleno extraordinario solicitado por Más Madrid, igual que el segundo de la jornada que estará centrado en Valdemingómez y la llegada de forma temporal de la basura de los municipios del Este.

"Ladrones", "terroristas" y "colaboradores de Bildu" fueron algunos de los insultos que recibieron las bancadas de Más Madrid y PSOE por parte de algunas personas sentadas entre el público en el último Pleno de Chamberí del año, celebrado el pasado 18 de diciembre.

Sin embargo, el concejal-presidente del distrito, Javier Ramírez (PP), desoyó la cuestión de orden pedida por Más Madrid y PSOE y decidió continuar con la sesión aunque un mes antes, en el pleno de noviembre. Sí la interrumpió cuando expulsó a un grupo de mujeres que cargaron contra el portavoz de Vox en el distrito, Javier Ortega Smith, tras cuestionar la violencia machista en un acto y encararse con una víctima en silla de ruedas que le recriminó sus palabras.

Ante esta decisión, Más Madrid y PSOE llevaron sendas proposiciones de urgencia en el pleno ordinario de diciembre en Cibeles. La de los socialistas incluían la reprobación de Ramírez pero no salieron adelante por no conseguir los votos necesarios para aprobar la urgencia ante el 'no' de PP, Cs y Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contestaba al PSOE que no todo se soluciona "a golpe de reprobación".

"Son incidentes que desgraciadamente ocurrieron pero pondremos todos los medios para que no se vuelvan a producir", añadía Almeida, quien también afeaba a Más Madrid y PSOE que "la oposición no se hace a golpe de titular sino trabajando duro".

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, adelantaba que se emitirán instrucciones para que ese tipo de comportamientos no tengan lugar en los distritos. "Los concejales de PP y Cs no replicarán comportamientos que tuvimos que aguantar, como que se nos insultara de forma reiterada en los plenos", manifestaba.

Desde Más Madrid el concejal Nacho Murgui sostenía que los hechos ocurridos en Chamberí denotaban una vulneración del derecho a la participación y ponía sobre la mesa el acoso que sintieron sus compañeros y los del PSOE.

En la solicitud de pleno extraordinario, Más Madrid explica que con él buscan "defender una de las bases de las democracia, que el concejal presidente del distrito no quiere o no puede garantizar y, por tanto, hay que tomar medidas".