Activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad este viernes

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas, a 19 de enero de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid para este viernes.

Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) a través de su perfil en la red social 'X', el aviso estará vigente entre las 00 y las 8 horas y se reactivará desde las 14 hasta las 23.59 horas.

Las lluvias y tormentas podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.