Activado el aviso amarillo por nevadas en la Sierra a partir de las 21 horas

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por riesgo de nevadas en la zona de la Sierra de Madrid a partir de las 21 horas de este lunes y durante gran parte de la madrugada del martes.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 6 horas del martes por posibilidad de nevadas en cotas a partir de los 900 metros de altura, y con espesores de hasta cinco centímetros a partir de 1.100 o 1.200 metros de altitud.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha notificado el aviso a los ayuntamientos y organismos afectados, y ha recomendado a todos los ciudadanos extremar la precaución si van a transitar por las carreteras de la Sierra esta madrugada.

Así, ha recordado la necesidad de circular con el depósito lleno, con un móvil con batería cargada, llevar cadenas y saber ponerlas en caso de necesidad. Por último, se recomienda también llevar ropa de abrigo y alimentos y agua.