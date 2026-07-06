Activado el aviso naranja por altas temperaturas y amarillo por posibles tormentas el martes por la tarde en la región

Varias personas pasean bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el martes por la tarde el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid ante la previsión de temperaturas que puedan alcanzar los 39ºC, así como la alerta amarilla ante posibles tormentas.

En concreto, se prevén temperaturas máximas de 39ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en el Sur, Vegas y Oeste; mientras que en la Sierra se prevé alcanzar los 37ºC. El aviso por altas temperaturas estará activo desde las 13 hasta las 21 horas.

Por su parte, el aviso amarillo por posibles tormentas estará activo en toda la región entre las 14 y las 20 horas del martes debido a la previsión de precipitaciones acompañadas de rachas de viento muy fuertes, según adelanta la Aemet.

Ambos avisos se dan en un contexto de ola de calor durante los primeros días de esta semana, y que se prevé se extienda hasta el miércoles. Para este mismo lunes sigue activo el aviso naranja por temperaturas de hasta 39ºC en la región.