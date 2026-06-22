Activado el aviso naranja en toda la región por temperaturas de hasta 41ºC

Archivo - Una persona con un paraguas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes en toda la Comunidad de Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, que podrían llegar a alcanzar los 41ºC en la zona Sur, Vegas y Oeste.

El aviso estará activo en las horas centrales del día, desde las 13 hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 37ºC en la Sierra, 40ºC en el área Metropolitana y Henares, y 41ºC en el sur, según la previsión de la Aemet.

Este fenómeno se enmarca dentro de la primera ola de calor del verano anunciada por el organismo, que el martes mantendrá el aviso naranja en toda la región y misma franja horaria por temperaturas similares.

A esta previsión de temperaturas máximas que rondan los 40ºC se le suma también que las mínimas no bajarán de 21ºC, lo que se traducirá en noches tórridas casi en el conjunto de la región, con posible excepción de la zona de la Sierra.

En este escenario, la ciudad de Madrid mantiene activado el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas (CalorMad) en su fase de Emergencias y Situación Operativa 1, y recomienda mantenerse hidratado y evitar el impacto directo del calor.