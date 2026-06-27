Activado el dispositivo especial de verano del Summa 112 en el pantano de San Juan

Un profesional del SUMMA 112 en el pantano de San Juan. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio regional de Urgencias Médicas (Summa 112) ha desplegado desde este sábado su dispositivo especial de verano de salvamento acuático y asistencia sanitaria en el pantano de San Juan, que estará operativo todos los fines de semana y festivos de mayor afluencia hasta el 10 de septiembre, en horario de 12 a 20 horas.

Con base en la Playa Virgen de la Nueva de San Martín de Valdeiglesias, el equipo está integrado por siete técnicos en Emergencias Sanitarias con formación en socorrismo acuático; una enfermera de Emergencias; y un coordinador, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La labor de estos nueve profesionales es complementaria a la que realizan, de lunes a viernes, efectivos de Cruz Roja, en virtud de un Convenio con la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112).

En cuanto al material de trabajo, el Summa 112 dispone de dos embarcaciones: una rígida para patrullas y rescates, y otra neumática de intervención rápida. Ambas permiten dar cobertura a cualquier emergencia que ocurra en toda la lámina de agua del pantano.

Asimsimo, dos tablas acuáticas y otros materiales para las labores de salvamento, así como un furgón logístico y un vehículo para dar soporte desde tierra a las actuaciones en agua o lugares de difícil acceso. A ello se une toda la red de recursos del SUMMA 112, con dos helicópteros medicalizados y una UVI móvil, con base en San Martín de Valdeiglesias.

Además, la base de la Playa Virgen de la Nueva de este servicio alberga el puesto de asistencia sanitaria para la valoración y tratamiento de las diferentes urgencias y emergencias sanitarias que ocurran en el lugar.

CONSEJOS A LOS USUARIOS

Los efectivos del dispositivo del Summa 112 en el pantano de San Juan ofrecen consejos de seguridad a los bañistas y les advierten de los peligros de las prácticas de riesgo, como lanzarse al agua desde rocas o cruzar a nado, en una labor realizada tanto en tierra como en las embarcaciones con las que cubren la zona comprendida entre este arenal y la Playa del Muro.

En la temporada estival de 2025, estos profesionales completaron más de un millar de intervenciones. Además de las patrullas informativas y divulgativas, hicieron seguimiento de personas en riesgo, retirada de objetos peligrosos y supervisión de ciudadanos con objetos hinchables.

Para disfrutar de este entorno, el Summa 112 aconseja bañarse siempre en zonas autorizadas, preferiblemente en áreas que dispongan de socorristas. Además, recuerdan que nunca hay que lanzarse al agua, especialmente en zonas de profundidad desconocida o con presencia de rocas u otros objetos en el fondo.

También vigilan flotadores y dispositivos similares, cuyo uso genera una falsa sensación de seguridad y pueden alejar a una persona de la orilla sin apenas darse cuenta. Los de los niños deben ser supervisados en todo momento por los adultos, estar homologados y ser adecuados para su talla, subrayan.

Finalmente, si alguien es testigo de un ahogamiento, lanzarse a socorrer al afectado solo debe hacerse en caso de contar con los conocimientos necesarios, e incluso en ese caso se recomienda llamar a los socorristas y al teléfono de emergencias 112.