Activistas denuncian "violencia brutal" en el desahucio de Maricarmen: "La Policía ha excedido todos los límites"

Las portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu (i) y Alicia del Río (d), a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Activistas antidesahucios han denunciado este miércoles la "violencia brutal" que han sufrido en el desahucio de Maricarmen, vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, y han asegurado que la Policía "ha excedido todos los límites".

En declaraciones a los periodistas tras el lanzamiento, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha cargado contra la actuación de Delegación de Gobierno, que mientras ponía "unos tuits asquerosos", mandaba a una Policía que "se ha excedido".

Así, ha defendido que han cargado contra las personas que estaban "realizando "una resistencia pacífica" para defender el derecho a la vivienda. ¿Para qué sirve este gobierno progresista? ¿Para qué?", se ha preguntado.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen. Fuentes consultadas por Europa Press han diferenciado esta posición de la "obligación" de la Policía de atender el requerimiento judicial y que se pueda desarrollar "en condiciones de seguridad". En esta línea, fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que la Policía Nacional se ha limitado a "cumplir con el mandato judicial".

Sin embargo, la portavoz ha narrado como algunas de sus compañeras que estaban dentro del edificio del que ha sido sacado Maricarmen en ambulancia han sido "gaseadas y magulladas", además de tener "marcas en la espalda" y de que les dieran "en todos los puntos de dolor de la cabeza y el cuerpo". "Se oían unos gritos estremecedores", ha relatado, algo que asegura que ha contribuido a la ansiedad que estaba sufriendo Maricarmen.

Ante ello, y pese a que los partidos quieran seguir utilizando "este dolor como arma arrojadiza", ha afirmado que las activistas seguirán con la organización colectiva popular

"Y no vamos a parar de desobedecer, vamos a desobedecer cada día más. Porque somos capaces cuando estamos juntas de cambiar las cosas. Y vamos a hacer este Madrid que está puesto a servicio del capital Vamos a hacer Madrid ingobernable hasta que las casas y todos los recursos públicos, todos los recursos sean puestos al servicio de la vida", ha reivindicado.

En esta línea, algunas activistas que estaban presentes en el desahucio han explicado ante los medios que muchos compañeros "han salido con marcas de porrazos". "Ha sido una violencia brutal y todo para echar a una mujer de 87 años que no tiene dónde quedarse, que toda su salud se ha desmejorado un montón a lo largo de todo este proceso", ha explicado una de ellas, quien ha pedido soluciones ante los siguientes desahucios que se puedan producir.