Un acusado de matar a un turista afirma que perdió la conciencia y no recuerda clavarle navaja en la yugular

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MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un acusado con discapacidad que mató de una puñalada directa en la yugular a un turista chileno que se encontraba de escala en Madrid ha declarado en el juicio que perdió la conciencia durante un altercado y que no recuerda haber sacado la navaja ni haber apuñalado a la víctima, una versión que choca con la manifestada en sede judicial cuando fue detenido.

El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por unos hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2023 en un bar de la calle San Juan de la Mata. En su declaración, el acusado ha reconocido que "se le fue la cabeza", indicando que sufre episodios de ira y pánico.

La Fiscalía mantiene la acusación por un delito de asesinato al considerar que el procesado asestó una puñalada mortal a Sebastián, mientras que la defensa solicita la aplicación de una eximente completa por alteración psicológica y las atenuantes de legítima defensa y miedo insuperable.

En los informes, la fiscal ha solicitado una condena de 22 años de prisión por un delito de asesinato sin apreciar atenuantes, mientras que la defensa solicita que se le apliquen las eximentes completas mencionadas y de forma subsidiara, que se le pene por un homicidio imprudente a penas de entre uno a cuatro años de cárcel.

Según el procesado, la noche de los hechos percibió una actitud que le incomodó por parte de Sebastián, el turista chileno de 35 años que se encontraba de escala en Madrid antes de viajar a su país.

El procesado sostuvo que observó en el rostro de la víctima gestos que le hicieron pensar que la situación iba a empeorar. "Lo vi en su cara", ha afirmado, al explicar que el fallecido había dirigido comentarios sexuales hacia una amiga suya que le sentaron mal.

El acusado ha relatado que se generó un momento de tensión cuando la víctima, que había consumido alcohol, realizó comentarios sobre la joven y llegó a tocarla. Según su versión, se asustó cuando se produjo una discusión posterior y asegura que a partir de ese instante sufrió una especie de bloqueo mental.

"No recuerdo cuándo saqué la navaja", ha manifestado ante los magistrados, insistiendo en que actuó bajo un fuerte estado de miedo y pánico. A preguntas de su letrada, ha señalado que no tenía intención de matarle.

Sin embargo, durante el interrogatorio la fiscal puso de relieve varias contradicciones entre la versión ofrecida ahora y la que prestó anteriormente en sede judicial, cuestionando la pérdida de memoria alegada por el acusado. Entonces, manifestó a los policías que llevaba una navaja porque "no iba a perder más batallas", algo de lo que ahora no se acuerda.

Durante el juicio, el jurado popular ha podido contemplar las imágenes grabadas por las cámaras del establecimiento. El vídeo, reproducido ante el tribunal, muestra el momento en el que la víctima recibe una cuchillada en el cuello en el transcurso de una discusión previa entre los implicados. Tras ello, el acusado grita; "he sido yo", "he sido yo".

En la jornada anterior declaró la pareja de la víctima, quien explicó que ambos residían en Londres y estaban de paso por Madrid antes de viajar a Chile. La mujer describió a Sebastián como una persona activa y comprometida con su profesión de profesor, y relató el profundo impacto emocional que le causó su muerte.

El tribunal deberá determinar ahora si la versión del acusado resulta compatible con las pruebas practicadas y si concurren las circunstancias psicológicas alegadas por la defensa para atenuar o eximir su responsabilidad penal.