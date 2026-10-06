Uno de los acusados de ejecutar a tiros a la tía del 'Gordo Maya' se desvincula del crimen

Juicio por el asesinato a tiros de la tía del alunicero 'Gordo Maya' - EUROPA PRESS

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos acusados, un hombre y una mujer, del crimen a tiros de Natalia Silva, tía del alunicero Francisco Maya Silva, se enfrentan a una petición de veintidós años de prisión, mientras que la defensa de uno de los procesados reclama su libre absolución.

La primera jornada se ha limitado a la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos y a los informes previos de las partes. El juicio concluirá el próximo 16 de octubre. Mañana arrancará la prueba testifical. La defensa de uno de los acusados defiende su inocencia al considerar que no está probada su participación.

La mujer recibió once disparos a bocajarro a través de la ventanilla de una furgoneta. La Policía Nacional apuntó desde el inicio a un posible ajuste de cuentas entre clanes.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía de Madrid solicita 22 años de prisión para cada uno de los dos acusados, quienes siguieron a la víctima por las calles de Madrid a bordo de un Porsche Cayenne hasta alcanzarla y dispararle al menos once veces desde el asiento trasero del vehículo.

Los hechos se remontan a las 21.30 horas del 8 de enero de 2024, cuando los acusados, A. R. I. y E. C. R., se habrían puesto de acuerdo para acabar con la vida de la víctima. Según la acusación, ambos se dirigieron a las inmediaciones de la calle Lago de Maracaibo, donde realizaron varias batidas hasta localizar la furgoneta Opel Vivaro que conducía N. S. S.

Una vez localizada, E. C. R. habría situado el Porsche Cayenne en paralelo al vehículo de la víctima para comprobar su identidad. "¿Tú eres N.?", le preguntó, según relata la Fiscalía. Después de que la mujer respondiera afirmativamente, A. R. I., que viajaba en el asiento trasero, habría efectuado al menos once disparos con un arma de calibre 9 milímetros, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse.

Tras el ataque, ambos acusados huyeron a gran velocidad y abandonaron el Porsche Cayenne en la calle Real de Madrid. N. S. S. murió inmediatamente a consecuencia de las heridas de bala sufridas en el tórax, siendo la causa fundamental del fallecimiento la afectación cardíaca con rotura del ventrículo izquierdo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y atribuye a ambos acusados la condición de autores. Además, considera que A. R. I. incurrió en un delito de tenencia ilícita de armas y otro de falsedad en documento oficial.

En concreto, el Ministerio Público reclama para cada uno de los acusados 22 años de prisión por el asesinato, con la correspondiente inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, además de cinco años de libertad vigilada.

Para A. R. I., la acusación pública solicita además un año y seis meses de prisión por tenencia ilícita de armas y un año y nueve meses por falsedad en documento oficial, junto con una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios.

La Fiscalía señala además que A. R. I. nunca había estado en posesión de licencia de armas y que, tras el crimen, huyó del lugar ayudado por una tercera persona. Fue detenido en Tarragona el 11 de diciembre de 2024 con un permiso de conducir expedido a nombre de otra persona que llevaba incorporada su fotografía.

Por su parte, E. C. R. fue detenida en Castellón el 20 de agosto de 2024 y ambos permanecen en prisión provisional por esta causa.

620.000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares de la víctima con un total de 620.000 euros.

Así, reclama 100.000 euros para cada uno de sus dos hijos mayores de edad, 160.000 euros para cada una de sus dos hijas menores, 150.000 euros para su pareja y 25.000 euros para cada una de sus dos hermanas.