Adelantarse a la enfermedad y seguimiento remoto: CardiologIA 365 del Ramón y Cajal impulsa "la medicina del presente"

Vista de una maqueta del hospital durante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid al nuevo Servicio CardiologIA Madrid 365, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Ramón y Cajal cuenta con el nuevo Servicio CardiologIA Madrid 365, que permite un control clínico las 24 horas del día a pacientes afectados por patologías del corazón a través de una plataforma que permite adelantarse a las enfermedades y garantizar el control remoto de pacientes para impulsar "la medicina del presente".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este martes el complejo hospitalario con el director gerente del mismo, Carlos Mingo, y el Jefe de Cardiología, José Luis Zamorano, donde ha subrayado que este nuevo servicio supone "un importantísimo avance médico" que está ya salvando vidas y ayudando a prolongarlas.

La presidenta madrileña ha informado de que desde la puesta en marcha de esta herramienta en fase piloto en noviembre del año pasado se han gestionado más de 11.000 alertas, 400 de ellas críticas, y se ha cuidado ya de 28.000 pacientes. "Gracias a ellas se ha evitado descompensaciones graves y algunas, por tanto, irreversibles", ha subrayado.

Así, ha subrayado que este avance en telemedicina llegará también a pacientes con otras patologías que van a ser "más libres" con un seguimiento "remoto, continuo y personalizado". Ahora, controla a aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, arritmias o cardiopatías para ver cómo evoluciona "todos los días del año, estén donde estén".

El Hospital Ramón y Cajal da acceso a los pacientes desde la tarjeta sanitaria virtual y, a través de una aplicación, al servicio, donde el equipo médico monitoriza los datos de su salud cardiovascular, entre ellos, factores como el peso, el nivel de glucosa, la presión arterial o la saturación de oxógeno.

UN CORAZÓN "MEDIDO LAS 24 HORAS DEL DÍA"

"Nuestro corazón va a estar medido las 24 horas del día. Por tanto, imagínense la seguridad, la confianza que supone para muchos pacientes y también para aquellos que piensan que por ser jóvenes y encontrarse en general bien, no son conscientes de que a lo mejor están desarrollando algún problema que puede comprometer su vida", ha expresado la dirigente regional.

De esta forma, cuando el sistema detecta un "riesgo elevado" como una posible arritmia, un infarto o cualquier otro factor de riesgo "se actúa de forma inmediata". También permite activar teleconsultas, ajustar el tratamiento cuando falta medicación, hacer derivaciones urgentes, valoraciones de especialistas o se coordina con el Summa 112.

Además los pacientes pueden seguir también de una manera prolongada y puntual programas de rehabilitación cardíaca desde casa, recibir esos recordatorios de medicación, y todo ello a través de la aplicación.

"Se puede decir con toda tranquilidad que estamos ante el modelo más avanzado de atención cardiológica que existe en España y probablemente en partes del mundo, y tanto es así que todos estos avances han suscitado el interés de programas y equipos médicos por todo el planeta porque la clave de todo esto es que no está esperando a que el paciente vaya al hospital", ha reivindicado Díaz Ayuso.

El Jefe de Servicio de Cardiología ha señalado que frente a un modelo en el que los médicos son "bomberos", la mejor cama del hospital es "la que tienen que usar", adelantándose a las enfermedades.

Con CardiologIA 365 quieren "empoderar al paciente" dándole pautas sobre su enfermedad con cerca de 170 alertas protocolizadas que puede permitir adelantarse a eventos. "Creo que eso cambia drásticamente lo que es la medicina, la del presente no la del futuro, es la medicina personalizada e individualizada donde el paciente tiene mucho que decir", ha apostillado.