Adif da un nuevo paso para iniciar la segunda fase de la remodelación de la terminal de mercancías Madrid-Vicálvaro

Centro Logístico de Vicálvaro - ADIF

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe de 1,7 millones de euros, la redacción del proyecto constructivo de la segunda fase de la remodelación integral de la terminal ferroviaria de transporte de mercancías Madrid-Vicálvaro.

Con un presupuesto global superior a los 300 millones de euros, la remodelación integral busca transformar este nodo logístico estratégico de referencia de la zona centro para los tráficos de mercancías de los corredores Mediterráneo y Atlántico en una instalación "competitiva, interoperable y de alta capacidad", según ha reseñado el gestor de infraestructuras ferroviarias en un comunicado.

Con este nuevo paso, arrancará una segunda fase de las obras que contempla todas las actuaciones pendientes para el desarrollo completo de la terminal de mercancías, entre ellas la reorganización final completa de las dos vías generales y las dos vías de contorno de la terminal, agrupándolas en un corredor al este de la misma.

Desde Adif han señalado que esta actuación mejorará la capacidad operativa, la conectividad interna y la seguridad, y permitirá el acceso viario directo a las terminales intermodales sin interferir con las mismas.

En el haz sur se plantea la ampliación de capacidad, incorporando hasta seis nuevas vías para tratamiento de trenes de 740 metros y la ampliación de longitud de las existentes. Asimismo, en el haz norte se diseñan hasta 18 vías para tratamiento de trenes de 740 metros y se acondicionan espacios para el desarrollo logístico e implantación de actividades complementarias al transporte ferroviario de mercancías.

Por otro lado, en el haz central se construirá la terminal intermodal Este, de características similares a la terminal Oeste desarrollada en la fase 1.C. Contará con cuatro vías de carga y descarga para trenes de 740 metros, losas de hormigón para transferencia modal y estancia temporal de UTIs (Unidad de Transporte Intermodal), viales e instalaciones asociadas.

El proyecto recoge, además, actuaciones transversales como la adaptación de accesos viarios y ferroviarios a las instalaciones existentes, la reubicación del puesto de mando, y la adaptación y ampliación de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones, energía o drenaje, entre otros.

RECTA FINAL DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE

De forma paralela, las obras de la primera fase encaran su recta final, con una previsión de que concluyan en el último trimestre del año.

Así, están finalizados los trabajos de la fase 1.A, que consistieron en la ejecución de cuatro nuevas vías para la recepción y expedición de trenes de 740 m y un nuevo enclavamiento electrónico en el haz técnico sur de la terminal ferroviaria.

Igualmente, han concluido los trabajos de la fase 1.B, en la que se ha actuado en los accesos ferroviarios a la terminal, adaptando sus pendientes a la carga máxima y a la longitud de los trenes de mercancías de 740 m. También se han reconfigurado las vías generales del entorno de la terminal para posibilitar el nuevo acceso viario directo a la terminal intermodal.

Por otra parte, se están ultimando las obras de la fase 1.C., que comprenden el desarrollo de la terminal de carga intermodal Oeste, que dispondrá de un haz intermodal de cuatro vías pasantes con ambas cabeceras electrificadas (cabeceras norte y sur).

Esta terminal intermodal contará con una losa de regulación y almacenamiento de UTIs y tres grúas pórtico automatizadas (A-RMG) para efectuar las labores de manipulación de UTIs en las actividades de carga/descarga de tren a camión y almacenamiento. El módulo está preparado para tratar trenes de 740 metros, con una capacidad de manipulación de 150.000 UTIs/año y de almacenamiento bajo pórtico de 2.500 TEU.

Además, se han llevado a cabo trabajos en la urbanización y los viales de la nueva zona intermodal, con un circuito para el acceso desde una nueva glorieta en la M-214, carga y descarga de los camiones, controles y aparcamiento para vehículos pesados y ligeros.

Asimismo, se ha rehabilitado un antiguo edificio de la terminal para convertirlo en el nuevo edificio técnico de gestión que albergará las oficinas del complejo ferroviario.

RED DE NODOS ESTRATÉGICOS

La terminal de Madrid-Vicálvaro forma parte de la red estratégica de terminales intermodales y logísticas impulsada por Adif, que incluyen a Fuente de San Luis en Valencia, La Llagosta y Can Tunis (Barcelona), Júndiz (Álava), Valladolid, Majarabique (Sevilla) y Plaza (Zaragoza).

En estas terminales se abordan remodelaciones integrales con el fin de mejorar la oferta de instalaciones destinadas al intercambio modal de mercancías, ampliando su capacidad y mejorando las conexiones a las principales redes viarias y otras infraestructuras, como los puertos y los aeropuertos.

El impulso a la renovación de las terminales de mercancías se encuadra en la Iniciativa Mercancías 30 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para potenciar el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales.

El objetivo es elevar la cuota modal hasta el 10%, avanzando así en la consecución de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad del transporte.