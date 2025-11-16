Adjudicada la redacción de proyectos del matadero de Buitrago del Lozoya y del centro deportivo en El Escorial

Archivo - La Comunidad de Madrid ha adjudicado la redacción de los proyectos para la construcción de un nuevo matadero en Buitrago del Lozoya y de un centro deportivo de atletismo en El Escorial a la empresa pública Planifica Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha adjudicado la redacción de los proyectos para la construcción de un nuevo matadero en Buitrago del Lozoya y de un centro deportivo de atletismo en El Escorial a la empresa pública Planifica Madrid.

Ambos trabajos cuentan con una dotación de más de 12 millones de euros financiados por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 y se enmarcan dentro del Plan de Actuaciones Supramunicipales que presentó el pasado mes de junio el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, con un presupuesto de 120 millones para beneficiar a 128 municipios madrileños con 30 intervenciones.

En un comunicado, el consejero ha destacado la importancia de estas iniciativas, que permiten "brindar apoyo a las poblaciones que lo necesitan a la vez que promocionan la práctica del deporte, compromisos claros del Gobierno autonómico".

El nuevo matadero de Buitrago del Lozoya modernizará la antigua infraestructura con el objetivo de seguir fomentando el comercio de proximidad, además de ampliar su distribución. Estará situado en la Avenida de Madrid de la localidad y cuenta con una inversión de 7,4 millones de euros.

Por su parte, el centro deportivo de atletismo de El Escorial, que tiene una dotación de 4,9 millones, prestará servicio a 34.000 vecinos de este municipio y de San Lorenzo de El Escorial, así como de la zona noroeste, y serán ambos consistorios los que se encargarán de la gestión en años alternos.

Esta nueva infraestructura, que se levantará sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados en el Parque de El Tomillar, cubrirá las necesidades de los clubes y de las escuelas municipales, además de disponer de pistas homologadas que podrán acoger competiciones federadas de todas las categorías por edad y ámbito demográfico.