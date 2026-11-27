Adjudicado el contrato del estudio informativo para llevar Cercanías hasta el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para desarrollar el estudio informativo para la extensión de la red de Cercanías de Madrid al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, una actuación que podría beneficiar a alrededor de 9.5000 viajeros diarios.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), contempla un presupuesto de 720.631 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses, ha indicado el departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El objeto del estudio será definir y analizar la posible prolongación de la infraestructura ferroviaria a través de la que presta el servicio de la línea C-4a de Cercanías, concretamente entre la estación de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y el Hospital Infanta Sofía.

En concreto, la actuación considerada como "viable y rentable" en el estudio previo a la licitación de este contrato, supondría una inversión aproximada de 137 millones de euros, destinada principalmente a prolongar el túnel existente desde San Sebastián de los Reyes y construir una nueva estación junto al hospital.

Según las estimaciones realizadas en el estudio previo, alrededor de 9.500 viajeros utilizarían diariamente el nuevo tramo ferroviario. Estos usuarios podrían ahorrar así una media aproximada de diez minutos en sus desplazamientos respecto a los modos de transporte que utilizan actualmente.

En este informe previo también se explica que estos ahorros de tiempo, junto con la reducción de las externalidades asociadas principalmente al uso del vehículo privado, se traducen en una tasa interna de retorno social superior al 6%, por encima del 3% establecido como umbral de rentabilidad socioeconómica para este tipo de actuaciones.

DESARROLLO EN DOS FASES

El contrato que ha recibido el visto bueno incluye la redacción del estudio informativo y la asistencia durante su tramitación hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación definitiva del estudio.

El estudio informativo se desarrollará en dos fases. Una primera de redacción que comprenderá la elaboración del estudio, partiendo de los corredores y alternativas analizados en el informe de viabilidad previo y sin perjuicio de que otros corredores puedan ser tenidos en cuenta.

Y una segunda de tramitación que incluirá la gestión final hasta la Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación definitiva del estudio informativo.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad, ha destacado el Ministerio.