Adrià Serrano, cofundador de VAIB, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

Archivo - Álvaro Minguillán y Adrià Serrano, cofundadores de VAIB. - VAIB - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en el emprendimiento tecnológico a través del caso de Adrià Serrano, cofundador de VAIB, una aplicación que conecta comercios de proximidad con consumidores, ambos comprometidos con valores de consumo responsable y sostenible.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Adrià Serrano, arquitecto de formación que junto con Álvaro Minguillán han dado forma a un proyecto en el que comercios de proximidad muestran su oferta a consumidores con fuertes valores en defensa de una economía sostenible.

El episodio concluye con una cita que anima a empreder. Su autor es el propietario del conglomerado Virgin Group, sir Richard Branson, y dice así: "Los negocios deben volverse una fuerza para el bien

En la sección de noticias de este episodio se recoge el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la asociación andaluza Business Angels Networks para conectar a los emprendedores andaluces con inversores privados, y el acuerdo rubricado entre la startup especializada en Inteligencia Artificial, Anthropic, y Space X de Elon Musk han rubricado un acuerdo con el que buscan ampliar la capacidad de procesamiento de datos para continuar dando respuesta a la creciente demanda de Inteligencia Artificial.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.