La Aemet activa el aviso amarillo por calor para este jueves en toda la región

Archivo - Una persona se resguarda del sol a la sombra, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso amarillo por calor en toda la Comunidad de Madrid, con temperaturas que alcanzarán hasta los 36ºC durante la jornada.

El aviso estará activo desde las 13 y hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 38ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste de Madrid. Por su parte, los termómetros en la Sierra se quedarán en valores de 34ºC.

Por otro lado, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con desarrollo de nubes de evolución en la Sierra por la tarde. Así, no se descarta algún chubasco tormentosos ocasional por la tarde en la Sierra Norte. El viento soplará flojo y variable, rolando por la tarde a noroeste en la Sierra y a suroeste en el resto de la región.