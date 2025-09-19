Aemet activa aviso el amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento para esta tarde en centro y sur de la Comunidad

Archivo - Archivo.- Una mujer camina con un paraguas en la mano - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde de este viernes el aviso amarillo en el centro y sur de la Comunidad de Madrid por tormentas y fuertes rachas de viento.

En concreto, el aviso estará activo desde las 15.00 y las 21.00 horas en el área Metropolitana y del Henares y en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, con baja probabilidad de tormentas pero con posibles rachas muy fuertes asociadas.

La previsión de la Aemet en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a lluvias aisladas en la Sierra y a unas temperaturas máximas que irán en ligero descenso generalizado.

Por su parte, las mínimas se mantendrán estables con pocos cambios en zonas altas. No se descartan intervalos de nubes altas por la mañana, que irán aumentando por la tarde hasta llegar a cubrir los cielos. El viento soplará flojo durante la tarde.