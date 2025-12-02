Aemet activa el nivel amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros esta noche en la Sierra

Un hombre camina por la nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por nieve en la sierra de la Comunidad de Madrid ante la previsión de fuertes nevadas - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a la noche de este martes y madrugada del miércoles ante la previsión de nevadas en la Sierra de hasta 5 centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo en zonas de la sierra madrileña entre las 21 horas de este martes y las 8.59 horas del miércoles ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 y 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad (Asem 112) se ha enviado un aviso a Ayuntamientos, Organismos y Dirección ante este aviso, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.