Aemet activa el nivel amarillo por nevadas en la Sierra durante gran parte del miércoles

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por nevadas durante gran parte del miércoles en la zona de la Sierra, donde se podrán registrar acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor en cotas superiores a los 1.300 metros.

El aviso estará activo desde las 9 hasta las 21 horas del miércoles, con una probabilidad de entre el 40 y 70 por ciento de que se dé el fenómeno previsto y acumulaciones especialmente probables en la mitad occidental de la zona de aviso, según ha destacado Aemet.

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado este aviso a todos los ayuntamientos de la zona y organismos de seguridad y emergencias, según han destacado desde Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Además, han lanzado una recomendación a los ciudadanos que vayan a circular el miércoles por las carreteras de la Sierra que lleven cadenas, neumáticos de inviernos, depósito de combustible lleno, ropa de abrigo y comida en el maletero y el móvil con batería.