Aemet actualiza el aviso amarillo por viento y nevadas en la Sierra, que terminará a las 18 horas del sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el aviso de nivel amarillo por nevadas y fuertes rachas de viento en la zona de la Sierra de Madrid, de tal modo que ambos episodios previsiblemente terminarán sobre las 18 horas de este sábado.

El organismo ha activado la alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora desde este viernes a las 15 horas, mientras que la alerta por nevadas comenzará a las 20 horas con acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas de 1.000 metros.

A pesar de todo, la Comunidad de Madrid ha destacado que este "no es el mejor fin de semana para disfrutar de la sierra", y ha alertado especialmente del "riesgo notable" de aludes. En caso de que sea necesario circular por la zona, instan hacerlo con el coche equipado.