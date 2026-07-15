La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor para este miércoles en el centro y sur de la región

Archivo.- Varias personas realizan deporte en un parque - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo este miércoles el aviso amarillo por calor en la zona Metropolitana y del Henares, con temperaturas de hasta 37 grados, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, donde los termómetros marcarán máximas de hasta 36 grados.

El aviso por calor permanecerá vigente desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas en estas zonas del centro y sur de la región, según la previsión de la Aemet.

La predicción para este miércoles de la Aemet apunta además a la probabilidad de calima por el sureste de la región. Por su lado, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algún intervalo ocasional de nubes medias y altas, y a vientos flojos y moderados del sur y suroeste.

Los termómetros se situarán entre los 22ºC y los 35ºC en Madrid; los 20ºC y 37ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 38ºC en Aranjuez; los 20ºC y los 33ºC en Collado Villalba; los 20ºC y los 36ºC en Getafe; y los 19ºC y los 35ºC en Navalcarnero.