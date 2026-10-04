La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la región este domingo y lo extiende hasta el lunes

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas durante la borrasca ‘Karlotta’, a 9 de febrero de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido el aviso meteorológico con nivel amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid durante la tarde de este domingo, que se extenderá hasta el lunes en la Sierra.

En concreto, el aviso estará vigente desde las 15 horas del domingo en toda la región hasta el final de la jornada, periodo en el que se prevén precipitaciones y chubascos localmente fuertes, que podrán ir acompañados de granizo. Asimismo, en la Sierra se ha activado otro aviso amarillo para el lunes, desde las 17 horas hasta el final del día.

Los termómetros se situarán entre los 15ºC y los 23ºC en Madrid; los 13ºC y 25ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y 27ºC en Aranjuez; los 13ºC y 22ºC en Collado Villalba; los 14ºC y 24ºC en Getafe; y los 14ºC y 25ºC en Navalcarnero.