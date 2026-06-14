La Aemet mantiene este lunes el aviso amarillo por tormentas en la Sierra entre las 14 y las 21 horas

Archivo - Una pareja camina hacia la Estación de San Yago, en la sierra norte de Madrid, a 19 de enero de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso amarillo por tormentas en la Sierra entre las 14 y las 21 horas, con una probabilidad de tormentas de entre el 40 y el 70%.

En concreto, estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, ocasionalmente, con granizo, según informa la propia Aemet.

Se mantiene así la alerta amarilla en el extremo norte de la región, un aviso que el domingo permaneció activo en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

La previsión meteorológica para este lunes apunta cielos nubosos y a un descenso generalizado de las temperaturas, con termómetros que oscilarán entre los 15º y los 33ºC.