Aena apremia a Ayuntamiento y Comunidad a implantar "una solución digna" para las personas sin hogar de Barajas

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aena ha apremiado la tarde de este jueves tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a buscar "una solución digna" para las personas sin hogar que habitan en las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al defender que son las administraciones competentes para garantizar la protección social de estas personas.

Todo ello después de que ambas administraciones hayan declinado participar en la reunión de un Grupo de Trabajo de Asistencia Social --integrado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y Aena-- convocada para este jueves por la Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En esta línea, ha recalcado que Aena "no tiene competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales" y las terminales del Aeropuerto AS Madrid-Barajas están ubicadas en el término municipal de Madrid y por tanto, "legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid".

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, cree que la amenaza de desalojo a las personas sin hogar y solicitantes de asilo que pernoctan en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez no es más que una reacción con la que "desviar críticas de las consecuencias" de los desalojos en El Prat, coincidiendo en fechas con el World Mobile Congress.

"¿Qué circunstancias han cambiado? ¿Estas personas son un problema de seguridad, son una amenaza?", se ha preguntado el delegado en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, donde también ha querido conocer "con qué título legal" van a desalojar a esas personas.

En cambio, Aena ha insistido en que corresponde al Ayuntamiento esa atención. "El sistema público de servicios sociales se rige por los principios generales de universalidad, igualdad, equidad y no discriminación, por cuya razón las autoridades políticas y administrativas competentes no deben restringir sus servicios de asistencia. Las personas sin hogar requieren protección social, atención adecuada y una solución digna, que en ningún caso puede ser la de habitar en un aeropuerto", ha recordado Aena.

En un comunicado, el aeropuerto ha recordado que ha trasladado de forma reiterada a los representantes de los servicios sociales del Ayuntamiento, en los contactos mantenidos de forma periódica, la "creciente preocupación por el aumento de personas sin hogar que habitan en las instalaciones aeroportuarias y la delicada situación que se está generando".

"Lamentablemente", ha remarcado, aunque el Ayuntamiento hace un seguimiento periódico, "no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo". Finalmente, ha reiterado que los aeropuertos están diseñados y equipados para el tránsito de pasajeros y que, por tanto, "no están preparados para que las personas habiten en ellos".