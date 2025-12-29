Aena licita la rehabilitación de la pista 18R-36L del Aeropuerto Madrid-Barajas por 39,7 millones

Archivo - Aviones aparcados en las pistas durante el último día de la huelga del servicio de handling de Iberia, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Aena ha publicado la licitación de las obras de regeneración del pavimento de la pista 18R-36L del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por un importe de 39.768.485 euros y con un plazo de ejecución de doce meses, según un comunicado.

Los trabajos a realizar incluyen la regeneración del pavimento de pista y de su cabecera, la ejecución de nuevos bancos de tubos y tendido de nuevo cableado, sustitución de luces halógenas, así como reinstalación de luces LED ya existentes.

En las calles de rodaje Z1-Z14, asociadas a la pista 18R-36L, se llevarán a cabo, entre otros trabajos, la regeneración del pavimento y la sustitución de luces halógenas, reinstalación de luces LED existentes y el tendido de nuevo cableado.

Asimismo, se realizarán también otras acciones, como el sellado de fisuras del pavimento y la ejecución de viales de acceso rápido a la pista 18R-36L.

La realización de estos trabajos, que implicarán el cierre de la pista durante un periodo de 47 días el próximo año 2027, se está coordinando con compañías aéreas y todos los agentes implicados de cara a minimizar la afección a la operativa aeroportuaria.

En este cometido, el desarrollo de las obras ha sido programado de manera pormenorizada y la planificación de los vuelos ha sido ajustada para que las aerolíneas puedan adaptar su programación a las limitaciones a las que obligan estas mejoras.

Las actuaciones que contempla este expediente de licitación se enmarcan en el proceso de mejora continua que se lleva a cabo en las infraestructuras como aeropuerto certificado según el Reglamento de la UE 139/2014.

La regeneración del pavimento de la pista es un mantenimiento habitual de la infraestructura, habiéndose realizado la última adecuación del pavimento de esta pista 18R-36L en el año 2015.