Las aerolíneas que operan en Barajas programan 21.305 vuelos durante las fiestas navideñas

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas han programado 21.305 vuelos durante las fiestas navideñas, entre este viernes día 19 y el martes 7 de enero, lo que supone un 8,35% más que en el pasado año, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En concreto, se trata de 21.305 vuelos previstos durante estos 20 días de festividades navideñas, es decir, 1.642 más que en 2024, aunque el pasado año la etapa duró un día menos.

El día con más movimientos previstos es este viernes día 19, con 1.168 operaciones programadas desde Barajas, por delante del domingo día 21, cuando están previstos 1.151 vuelos, el viernes 2 de enero, con 1.142, el lunes día 22, con 1.131, o el domingo 4 de enero, con 1.130.

Por contra, las jornadas con menos movimientos previstos desde el aeropuerto madrileño serán el jueves 25, día de Navidad, con 878. Le siguen el 24, día de Nochebuena, con 967, el miércoles 7 de enero, con 971, y el miércoles 31 de diciembre, última jornada del año, con 972.

El día 1 de enero están previstos 1.044 vuelos, mientras que el lunes 5 de enero hay programados 1.093 y el martes 6, día de Reyes, 1.006, entre otras cifras destacadas.