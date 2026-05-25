Las afecciones "muy significativas" al tráfico por la visita del Papa comienzan esta medianoche con la ocupación de Lima

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha inaugurado una exposición fotográfica sobre las cuatro visitas papales a Madrid en el Paseo de Recoletos.

El primer edil ha detallado que ya se han producido las primeras ocupaciones en el Paseo del Prado y en el de Recoletos, así como en el tramo que une la Plaza de San Juan de la Cruz con Nuevos Ministerios "pero las afecciones más importantes se van a producir a partir de la medianoche de hoy" con "la ocupación total de la Plaza de Lima", de modo que únicamente se va a poder utilizar la glorieta aunque con determinadas limitaciones.

De este modo, no se podrá ir de General Perón en sentido norte Castellana o de Concha Espina hacia el sur. A partir de la medianoche "se cortarán todos los carriles centrales de la Plaza de Lima, así como también se producirá la ocupación de los carriles de dársenas de autobuses en la Plaza de Cibeles para la colocación de estructuras determinantes para celebrar la misa el 6 de junio".

ALGUNA "EXTRALIMITACIÓN" EN LAS OCUPACIONES

Algunas afecciones ya se han notado en la ciudad. "Estamos vigilando muy escrupulosamente esas afecciones porque hemos comprobado que ha habido alguna extralimitación en la ocupación respecto a lo que el Ayuntamiento había autorizado", ha informado Almeida igualmente.

El Consistorio se ha puesto "inmediatamente en contacto con las empresas para decirles que tienen que atenerse estrictamente a las ocupaciones de vía pública autorizadas por el Ayuntamiento" porque "no puede haber extralimitación de ningún tipo".

Desde Cibeles han apelado a "la paciencia y la generosidad de los madrileños", para asegurar que estarán "muy vigilantes de que todas esas ocupaciones cumplan con los requisitos que ha dado el Ayuntamiento". En todo caso, Almeida ha dejado claro que no dan más importancia a unos "errores" por parte de los contratistas.

El alcalde ha recordado que "a partir del 3 y el 4 de junio van a estar completamente inaccesibles al vehículo tanto la Plaza de Lima (día 3) como la Plaza de Cibeles (día 4)".

FERIA DEL LIBRO

Preguntado por la preocupación de los organizaciones de la Feria del Libro, evento que coincide con el fin de semana con el Papa de visita en Madrid, el alcalde no ha obviado que "va a ser complicado", especialmente al coincidir con la misa oficiada por León XIV en Cibeles.

También ha indicado que desde el Ayuntamiento están en permanente contacto con los organizadores y se ponen a su disposición para analizar soluciones que puedan aportar. En todo caso estarán abiertos todos los accesos del Retiro y también el transporte público para que la gente pueda ir a la Feria del Libro el domingo 7 de junio, que es cuando estará especialmente afectado.

"Estoy seguro de que mucha gente que venga a misa después se pasará por la Feria del Libro, un evento tan tradicional y con tanto significado para la ciudad, porque será una mañana muy completa", ha concluido.